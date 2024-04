Een droge zonnige dag moeten we volgens de weersvoorspellingen woensdag niet verwachten. En dat is een domper voor de activiteiten op buitenspeeldag, woensdagnamiddag. Kinderen spelen dan nog eens echt buiten, zonder bezig te zijn met tablets of gsm's.

Om de pret niet te bederven, heeft Lichtervelde beslist om de buitenspeeldag te verplaatsen naar 15 mei. In de hoop dat het dan wel mooi weer is. "We hopen dat de zon ons dan gunstig gezind zal zijn", zegt schepen van Jeugd Steven Bogaert.