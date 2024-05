Geen nood, in Lichtervelde bijvoorbeeld konden heel wat kinderen zich vanmiddag toch uitleven op een rodeostier, met graffiti of met een zeepkistenrace. En het bleef gelukkig droog.

Stijn Cornette, organisator Buitenspeeldag Lichtervelde: “Vorige maand vielen de weersvoorspellingen een beetje tegen. Heel veel wind, veel regen en met zo'n uitgebreid programma hebben we de keuze gemaakt om het een maandje uit te stellen om dan alles te kunnen behouden met alle toeters en bellen zonder dat we zouden moeten downsizen of iemand moeten afzeggen ervoor, want dat zou jammer zijn.