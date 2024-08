Loppem is dit verlengde weekend in de ban van de Tweede Wereldoorlog. Het park rond het kasteel van Loppem is een grote legerbasis. Het gaat om Camp Lophem dat tot en met 18 augustus plaatsvindt. Het is een stukje levende geschiedenis met honderden deelnemers in de passende uniformen en het originele legermateriaal uit de Tweede Wereldoorlog.