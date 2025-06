Les Colifichets blijkt een voorstudie te zijn uit een reeks van negen dergelijke schilderijtjes, ooit verdeeld over drie drieluiken. Eén van die drieluiken werd in 1965 ontmanteld en het werk werd daarna verkocht in een Brusselse galerij. In 1967 kocht Roland van Caloen het voor 135.000 Belgische frank, omgerekend zo’n 15.000 euro vandaag. Het schilderij belandde uiteindelijk in de reserves van het kasteel toen Van Caloen zijn appartement verliet voor een woonzorgcentrum.

Het werk zat jaren opgeborgen en werd pas recent opnieuw herkend. “We waren verrast door de vondst,” zegt Kervyn. “Dit is een waardevolle aanvulling voor onze collectie.”