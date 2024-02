Het gaat om een vrachtwagen die dieren vervoert, maar er waren op het moment van de brand geen dieren in de vrachtwagen. De trailer raakte losgekoppeld, de brand was uitgebroken aan de rechterachterzijde.

De brandweer kwam ter plaatse want de brandende vrachtwagen zorgde voor een behoorlijke rookontwikkeling op de E40. Omdat de vrachtwagen moet worden weggetakeld, is er tijdelijk geen verkeer mogelijk op de E40, voor wie van de kust richting Gent of het binnenland wil. Maar er is een omleiding voorzien vie de E403.