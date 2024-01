Binnenkort ontwaken de koninginnen van de Aziatische hoornaar uit hun winterslaap. Dan beginnen ze met de kweek van de eerste werksters.

"Ze zijn een groot deel van het voorjaar druk aan het rondvliegen om nesten te maken en hun nakomelingen te voeden. Later in het jaar nemen de werksters die taken over," zegt de gemeente. "Daarom willen we in het voorjaar zoveel mogelijk van die rondvliegende koninginnen vangen. Elke gevangen koningin is later een nest minder."