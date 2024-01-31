27°C
Azi­a­ti­sche hoor­naars­nest aan toren­kraan Oos­ten­de nu toch verdelgd

Hoornaarsnest oostende

In Oostende is het Aziatisch hoornaarsnest aan een bouwkraan succesvol verdelgd. Een vorige pogingen mislukte door de felle wind, maar vandaag konden imkers het nest wel raken met een lans.

De imker spoot verdelgingsmiddel tussen de lagen van het nest zodat ook de larven en terugkerende hoornaars sterven. Iets verderop in de straat is deze week trouwens nog een nest van de Aziatische hoornaar gevonden. En onlangs hing er ook al een hoornaarsnest aan een torenkraan in De Panne.

De Aziatische hoornaar vormt een bedreiging voor bijen, omdat ze hele kasten leegrooft. Daarom blijft het belangrijk om nesten snel op te sporen en te vernietigen. 

Hoornaarsnest oostende
