Omdat ook de Aziatische hoornaars een maand later uit hun winterslaap zijn gekomen, zijn die nesten nog niet zo groot. En daar zit ook het gevaar: het nest hoog in de boom moeten ze nog bouwen, hun eerste nest zit nog laag, in de haag in je tuin bijvoorbeeld. Opletten dus als je je haag snoeit. “Bij het knippen van die takken veroorzaak je een kleine trilling en op dat moment komen er heel wat werksters naar buiten om te kijken wat er gebeurt. Zeker als er elektrische toestellen bezig zijn en trillingen veroorzaken, vallen ze aan. Ik heb al verschillende mensen had die aangevallen zijn.”