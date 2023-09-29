22°C
Aanmelden
Nieuws
De Panne

Nest van Azi­a­ti­sche hoor­naars die bouw­werf stil legt in De Pan­ne, wordt mor­gen verwijderd

Collage hoornaar

In De Panne wordt het nest Aziatische hoornaars aan een bouwkraan morgen verwijderd. Dat heeft de burgemeester beslist. Het nest op 30 meter is gevaarlijk en legt de bouwwerf al de hele week stil. De brandweer en ervaren verdelgers zullen de klus morgen klaren.

De aannemer vreest dat de hoornaars zouden worden opgeschrikt door de trillingen bij gebruik van de kraan. En dan zouden de dieren de mensen kunnen aanvallen.

De aannemer uit Langemark zat met de handen in het haar en vond geen oplossing om het nest weg te halen wegens de grote hoogte. Maar die is er nu uiteindelijk toch.

Hoornaars werf 2

"Veiligheid waarborgen"

“Blijkbaar is er geen standaardoplossing om het nest te verdelgen wegens de grote hoogte”, vertelt burgemeester Wim Janssens vanmorgen.

“Daarom heb ik het initiatief genomen om samen met lokale ervaren verdelgers en de brandweer het probleem aan te pakken en veiligheid voor de omwonenden te waarborgen. Morgen wordt dit uitgevoerd.”

Hoornaars werf 1
De redactie
Aziatische hoornaar

Meest gelezen

Politie
Nieuws
Update

Tragisch familiedrama: jongen (15) steekt oudere broer (17) tot 40 keer neer met mes
Bellewaerde
Nieuws

Houthulstenaar (33) sterft bij kraanongeval in Bellewaerde Park
Ongeval e17
Nieuws
Update

Twee ongevallen op E17 in Deerlijk: avondspits verloopt moeizaam

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

2023-07-30 00:00:00 - Nest Aziatische hoornaars valt man aan in Avelgem

Aantal nesten Aziatische hoornaar neemt fors toe in West-Vlaanderen: "Deze soort is een blijver"
Aziatische hoornaar

Opmars Aziatische hoornaar lijkt gestopt
van links naar rechts: honingbij - wesp - Aziatische hoornaar - Europese hoornaar

Roeselare rekent op hulp van z’n inwoners tegen de opkomst van de Aziatische hoornaar

Wielsbeke zoekt tuinen voor val Aziatische hoornaars
Verdeling Aziatische hoornaers Slijpe

Nest Aziatische hoornaars in hoge boom dan toch verdelgd

Nest Aziatische hoornaars in hoge boom dan toch verdelgd
Aanmelden