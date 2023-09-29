Nest van Aziatische hoornaars die bouwwerf stil legt in De Panne, wordt morgen verwijderd
In De Panne wordt het nest Aziatische hoornaars aan een bouwkraan morgen verwijderd. Dat heeft de burgemeester beslist. Het nest op 30 meter is gevaarlijk en legt de bouwwerf al de hele week stil. De brandweer en ervaren verdelgers zullen de klus morgen klaren.
De aannemer vreest dat de hoornaars zouden worden opgeschrikt door de trillingen bij gebruik van de kraan. En dan zouden de dieren de mensen kunnen aanvallen.
De aannemer uit Langemark zat met de handen in het haar en vond geen oplossing om het nest weg te halen wegens de grote hoogte. Maar die is er nu uiteindelijk toch.
"Veiligheid waarborgen"
“Blijkbaar is er geen standaardoplossing om het nest te verdelgen wegens de grote hoogte”, vertelt burgemeester Wim Janssens vanmorgen.
“Daarom heb ik het initiatief genomen om samen met lokale ervaren verdelgers en de brandweer het probleem aan te pakken en veiligheid voor de omwonenden te waarborgen. Morgen wordt dit uitgevoerd.”