Lokdoosjes Gistel bewijzen: tactiek helpt aangroei Aziatische hoornaars te vertragen
De Aziatische hoornaar verspreidt zich snel, maar met een eenvoudig mengsel van bier, witte wijn en suikerwater kunnen bewoners helpen de plaag te vertragen. In Gistel zetten buurtbewoners massaal lokdoosjes — en dat werkt, zeggen deskundigen.
Het recept is simpel: ongeveer een derde bier, een derde suikerwater en een derde goedkope witte wijn in de val gieten. Het alcoholgehalte trekt de hoornaars aan, terwijl het suikerwater als zoete lokstof fungeert.
Volgens verdelger Steven Verhaeghe is het nu hét moment om vallen te plaatsen: “Weg zullen we de hoornaars nooit meer krijgen, maar we kunnen hun opmars wel vertragen. Dit is nu het ideale moment om in actie te schieten. Met voorjaars- en najaarsvallen kan een burger nu al veel jonggeboren koninginnen wegvangen voor ze in winterrust gaan.”
Lokdoosjes hebben effect
In Gistel staan veel huishoudens met lokdoosjes; dat heeft daar geleid tot een duidelijk lagere aantasting en bijna geen nieuwe nesten in sommige buurten. Gevangen hoornaars worden in de diepvries verdoofd en vervolgens vernietigd, om veilig te werk te gaan.
Praktische tip: zet vallen op een plek waar kinderen en huisdieren er niet bij kunnen. Het middel helpt mee de druk te verlagen, maar volledig uitroeien van de soort is niet realistisch — het doel is schade en groei te beperken.