Het recept is simpel: ongeveer een derde bier, een derde suikerwater en een derde goedkope witte wijn in de val gieten. Het alcoholgehalte trekt de hoornaars aan, terwijl het suikerwater als zoete lokstof fungeert.

Volgens verdelger Steven Verhaeghe is het nu hét moment om vallen te plaatsen: “Weg zullen we de hoornaars nooit meer krijgen, maar we kunnen hun opmars wel vertragen. Dit is nu het ideale moment om in actie te schieten. Met voorjaars- en najaarsvallen kan een burger nu al veel jonggeboren koninginnen wegvangen voor ze in winterrust gaan.”

