Eén dag nadat in De Panne een hoornaarsnest aan een torenkraan verdelgd is, duikt een gelijkaardig geval op in Oostende. Ook daar hangt achteraan de gewichten een nest.
De torenkraan staat in de Alfons Pieterslaan in Oostende, bij bouwwerken. Alerte bewoners merkten het nest vanmorgen op. Verdelgers van Vespawatchers kijken nu hoe ze op die hoogte dat nest onschadelijk kunnen maken.
Ze hebben intussen wel ervaring: gisteren is een hoornaarsnest verdelgd door samen te werken met de brandweer. Die bracht hen met de ladderwagen al tot op grote hoogte, waardoor ze met hun materiaal aan een verlengde arm toch tot bij het nest konden komen. Daarin spoten dan drie seconden lang insecticde.
