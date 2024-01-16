20°C
Nieuws
Oostende

En weer hangt een hoor­naars­nest aan een toren­kraan, deze keer in Oostende

Hoornaarsnest oostende

Eén dag nadat in De Panne een hoornaarsnest aan een torenkraan verdelgd is, duikt een gelijkaardig geval op in Oostende. Ook daar hangt achteraan de gewichten een nest.

De torenkraan staat in de Alfons Pieterslaan in Oostende, bij bouwwerken. Alerte bewoners merkten het nest vanmorgen op. Verdelgers van Vespawatchers kijken nu hoe ze op die hoogte dat nest onschadelijk kunnen maken.

Ze hebben intussen wel ervaring: gisteren is een hoornaarsnest verdelgd door samen te werken met de brandweer. Die bracht hen met de ladderwagen al tot op grote hoogte, waardoor ze met hun materiaal aan een verlengde arm toch tot bij het nest konden komen. Daarin spoten dan drie seconden lang insecticde.

Vespa
Nieuws

Nest Aziatische Hoornaars aan torenkraan met succes verdelgd
De redactie
Aziatische hoornaar

