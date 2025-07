De cijfers bevestigen de trend: vorig jaar werden er in West-Vlaanderen zo’n 1.600 nesten gemeld. Nu zitten we in heel Vlaanderen al aan datzelfde aantal, en in onze provincie komen er dagelijks minstens 20 nieuwe meldingen bij. “Dit jaar zien we een toename met factor vijf. Die invasieve soort is een blijver, een daling hoeven we niet meer te verwachten”, zegt Soete.

Momenteel verhuizen de hoornaars massaal van hun eerste, lagere nest naar een tweede nest, vaak hoog in bomen. “Tijdens deze overgangsperiode zijn er zelfs twee nesten per kolonie actief. Het hogere nest is nu ongeveer zo groot als een meloen”, licht Soete toe.