Op vrijdag 19 december 2025 verliet de 46-jarige Alisa Struyven het ziekenhuis AZ Oostende, campus Damiaan, in de Gouwelozestraat in Oostende. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Alisa is normaal gebouwd. Ze heeft kort licht bruin haar en blauwe ogen. Ze heeft een onverzorgd voorkomen.

Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een grijze joggingsbroek. Ze had een zwarte rugzak en een blauwe slaapzak bij zich.

Deze persoon heeft dringend medische zorgen nodig.

Hebt u Alisa Struyven gezien of weet u waar ze verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30300.

U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu

U kan het bericht nalezen op www.politie.be