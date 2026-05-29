Op vrijdag 5 juni moest de 31-jarige gedetineerde Alaouidi Djabrailov, opgesloten in de gevangenis in Brugge, opgenomen worden in het ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge voor een medische ingreep.



In het ziekenhuis bedreigde Alaouidi Djabrailov de cipiers met een stekend voorwerp waarbij ze verplicht werden de sleutels van de handboeien af te geven.



Omstreeks 09.24 uur vluchtte Alaouidi Djabrailov het ziekenhuis uit en sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Hij droeg een zwarte short, een lichtkleurige polo en sportschoenen. Momenteel heeft hij geen baard meer.

Als u hem opmerkt, gelieve hem niet zelf te benaderen maar verwittig onmiddellijk de politiediensten.

Heeft u Alaouidi Djabrailov gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu.





U kan getuigen via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.