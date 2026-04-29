Wie weet waar Ram­zi Mef­teh is?

Op vraag van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, verspreidt de politie volgend opsporingsbericht:

Op 19 december 2025 verdween de 30-jarige Ramzi Mefteh. Hij is voor het laatst gezien rond 1.20 uur in hotel Upstairs in de Hertstraat in Oostende.

Ramzi heeft de Tunesische nationaliteit. Hij is 1m75 groot en slank gebouwd. Hij heeft kort zwart haar, een baard en bruine ogen. Hij heeft meerdere tatoeages op zijn armen: een kaartspel op zijn rechterbovenarm, de voornaam “Yara” aan de binnenkant van de rechterarm en tatoeages op beide onderarmen. Meestal draagt hij sportieve kleding.

Contacteer politie

Aan Ramzi wordt gevraagd contact op te nemen met zijn naasten om hen gerust te stellen.

Heeft u Ramzi Mefteh gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu.

U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300.

U kan het bericht nalezen op www.politie.be.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Opsporingsbericht

