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Oostende

OPSPO­RING: Poli­tie van Oos­ten­de zoekt infor­ma­tie over geweld­da­di­ge over­val in appar­te­ment Cardijnplein

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In Oostende is de politie op zoek naar meer informatie over een gewelddadige overval in de wijk De Nieuwe Stad. In de hal van een appartement aan het Cardijnplein werd een man (29) uit Antwerpen eind vorig jaar met een honkbalknuppel bijna doodgeslagen. De daders waren met drie en beroofden het slachtoffer ook van een grote oranje tas.

De zwaargewonde man herinnert nauwelijks iets, maar de politie laat de zaak niet los: "Het slachtoffer is lelijk toegetakeld aan de schedel door de verdachte. De man heeft nog geprobeerd om zelf naar het ziekenhuis te rijden. Hij is door de politie tegengehouden en door hen naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer heeft blijvende schade opgelopen. Hij lag ook een tijd in coma", vertelt Simon Fiers van de politiezone Oostende.

Op dinsdag 21 oktober 2025 om halféén filmt een bewakingscamera hoe twee mannen binnenwandelen in de appartementshal. De verdachte komt eerst. Hij heeft een snor en draagt een kap. Het slachtoffer met de oranje draagtas wandelt mee. Meteen erna stormt een kompaan binnen met een honkbalknuppel. Buiten het zicht van de camera slaat hij met het wapen de man het hoofd in.

"De verdachten waren hier al een halfuur eerder in de buurt op voorverkenning. Ze keken waar ze konden toeslaan. Ze liepen hier rond. We zijn op zoek naar mensen die hen herkennen. We willen graag weten of ze al vaker in Oostende zijn geweest of ze de buurt kennen en of iemand hen gezien heeft", aldus Fiers

De politie zoekt ook nog naar een man die aan de achterkant van het gebouw aan het bellen was en mogelijk kan helpen.

251021 oostende getuige

Alle tips zijn welkom bij de politie op het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu

De drie verdachten
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Stefaan Kerger

stefaan.kerger@focus-wtv.be

Stefaan Kerger
Robbe Temmerman
Opsporingsbericht

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