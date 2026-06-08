In Oostende is de politie op zoek naar meer informatie over een gewelddadige overval in de wijk De Nieuwe Stad. In de hal van een appartement aan het Cardijnplein werd een man (29) uit Antwerpen eind vorig jaar met een honkbalknuppel bijna doodgeslagen. De daders waren met drie en beroofden het slachtoffer ook van een grote oranje tas.