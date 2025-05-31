In Kortrijk is een man van 45 jaar vermist. Politie en parket doen een oproep om hem terug te vinden.
Dit is het opsporingsbericht van de politie:
Op woensdag 28 januari 2026 werd de 45-jarige Bert VANSEVENANT voor het laatst gezien in Kortrijk. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.
Bert Vansevenant is mager en 1m96 lang. Hij heeft groene ogen en donkerblond haar in een mullet kapsel.
Bert heeft tatoeages op zijn linker vingers, op zijn rechterhand en op de borst.
Hij heeft een onverzorgd voorkomen.
Mogelijks draagt hij een camouflagejas en een zwarte hoodie van Rock Werchter.
OPROEP: Wie kan helpen?
Aan Bert wordt gevraagd om contact op te nemen met zijn familie om hen gerust te stellen.
Heeft u Bert VANSEVENANT gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu
U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.