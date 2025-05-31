Dit is het opsporingsbericht van de politie:

Op woensdag 28 januari 2026 werd de 45-jarige Bert VANSEVENANT voor het laatst gezien in Kortrijk. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Bert Vansevenant is mager en 1m96 lang. Hij heeft groene ogen en donkerblond haar in een mullet kapsel.

Bert heeft tatoeages op zijn linker vingers, op zijn rechterhand en op de borst.

Hij heeft een onverzorgd voorkomen.

Mogelijks draagt hij een camouflagejas en een zwarte hoodie van Rock Werchter.