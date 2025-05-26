Michael Huynh Minh verplaatst zich met een grijze Volkswagen Golf met nummerplaat 1-TTU-243. De man is 1m70 en slank gebouwd. Hij heeft kort zwart haar met voorhoofdskaalheid en een snor.

Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een donkerblauwe jeansbroek, een donkerblauw T-shirt met zwarte horizontale strepen, een donkerblauwe sweater met rode accenten, een donkerblauwe bodywarmer, een halflange zwarte vest en zwarte slippers met strepen.

