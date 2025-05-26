17°C
Harelbeke

Ver­mist: wie heeft Michael Huynh Minh (56) uit Harel­be­ke gezien?

Vermist michael huynh minh

Het parket van West-Vlaanderen – afdeling Kortrijk is op zoek naar Michael Huynh Minh (56). Op zondag 12 oktober heeft hij rond 22 uur zijn woning in de Motestraat in Harelbeke verlaten. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Michael Huynh Minh verplaatst zich met een grijze Volkswagen Golf met nummerplaat 1-TTU-243. De man is 1m70 en slank gebouwd. Hij heeft kort zwart haar met voorhoofdskaalheid en een snor.

Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een donkerblauwe jeansbroek, een donkerblauw T-shirt met zwarte horizontale strepen, een donkerblauwe sweater met rode accenten, een donkerblauwe bodywarmer, een halflange zwarte vest en zwarte slippers met strepen.

Aan Michael wordt gevraagd contact op te nemen met zijn naasten om hen gerust te stellen. Hebt u Michael gezien of zijn wagen of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu. U kan getuigen via het gratis nummer 0800 30 30 0.

Vermist Opsporingsbericht

