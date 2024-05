Maria Middelares heeft al 15 jaar ervaring met robotchirurgie. De Single Port werd eerst uitvoerig geoefend met een simulator. De nieuwe robot heeft heel wat voordelen. Dr. Peter De kuyper, uro-oncoloog Maria Middelares: “De Single Port Robot is eigenlijk een nieuwe operatierobot waarbij we in plaats van via verschillende insneden via verschillende armen met één snede naar binnen kunnen gaan in het lichaam. Alle instrumenten zijn verder geminiaturiseerd, zijn veel beweeglijker, en we kunnen heel gericht naar diep gelegen organen toegaan via een heel nauwe tunnel tot aan het orgaan, en dan pas de instrumenten ontplooien.”