West-Vlaanderen is goedkoopste provincie om woning te huren
© Belga
West-Vlaanderen is de goedkoopste provincie om een woning te huren. De gemiddelde huurprijs is 860 euro. Dat blijkt uit de Huurbarometer van immobiliënorganisatie CIB en vastgoeddienstverlener Korfine.
Antwerpen heeft Leuven voorbijgestoken als duurste stad om een woning te huren in Vlaanderen. In heel Vlaanderen steeg de gemiddelde huurprijs, voor alle soorten woningen samen, tegenover de tweede helft van 2024 met 1,8 procent tot 948 euro.
Minder grote stijging
De stijging van de huurprijzen remt af volgens CIB, de Confederatie van Immobiliënberoepen, na stevige prijsstijgingen in 2023 en 2024. De evolutie van de huurprijzen stemt zich zo af richting de algemene inflatie, de stijging van de levensduurte, zo klinkt het.
"Daarmee lijkt de stevige inflatiegolf van 2022-2023 ook op de huurmarkt eindelijk verwerkt te zijn. Bovendien heeft ook de stabilisatie van de intrestvoeten invloed op de huurprijzen", zegt CIB-communicatiedirecteur Kristophe Thijs in een persbericht.
West-Vlaanderen goedkoopste provincie
De gemiddelde huurprijs van een rijwoning komt in heel Vlaanderen in de eerste helft van dit jaar uit op 1.014 euro, quasi stabiel tegenover de tweede helft van vorig jaar (+0,1 procent). Bij de appartementen ging de huurprijs 1,4 procent hoger tot 893 euro. Vooral die huurprijs voor appartementen is richtinggevend: meer dan zeven op de tien huurwoningen zijn appartementen.
In Vlaanderen blijft Vlaams-Brabant de duurste provincie met een gemiddelde huurprijs van 1.123 euro. Antwerpen volgt op twee met 990 euro, gevolgd door Oost-Vlaanderen (925 euro). Limburg (901 euro) en West-Vlaanderen (860 euro) zijn de goedkoopste provincies.
Antwerpen duurste stad
Bij de steden is er wel een verandering, met Antwerpen voortaan als duurste stad. Het gaat hier om de huurprijs van een appartement in het historische centrum. Die klokt in Antwerpen 100 euro hoger af op 1.128 euro. CIB vermoedt evenwel dat het een tijdelijk effect is, omdat de eerste contracten voor het najaar opnieuw meer rond de 1.000 euro zitten.
De CIB-Huurbarometer analyseert nieuwe huurcontracten die in de periode afgesloten zijn via een vastgoedkantoor.