De stijging van de huurprijzen remt af volgens CIB, de Confederatie van Immobiliënberoepen, na stevige prijsstijgingen in 2023 en 2024. De evolutie van de huurprijzen stemt zich zo af richting de algemene inflatie, de stijging van de levensduurte, zo klinkt het.

"Daarmee lijkt de stevige inflatiegolf van 2022-2023 ook op de huurmarkt eindelijk verwerkt te zijn. Bovendien heeft ook de stabilisatie van de intrestvoeten invloed op de huurprijzen", zegt CIB-communicatiedirecteur Kristophe Thijs in een persbericht.