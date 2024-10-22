Het ontwerp van twee Brusselse architecten haalde het van bijna zestig andere ontwerpen. Het gebouw uit de jaren zestig voldoet niet meer aan de hedendaagse normen. De structuur van het gebouw blijft behouden, maar hier komen bijna energieneutrale wooneenheden. In 2029 zullen de eerste bewoners hun intrek nemen, kostprijs van het project: zo'n acht miljoen euro. Maxime Czvek, Czvek Rigby: “We hebben er eigenlijk voor gekozen om het bestaande gebouw op te splitsen en twee adressen te maken hier aan het Plein, twee bouwvolumes waarbij alle appartementen meer woonkwaliteiten krijgen. Zo krijgen ze allemaal een hoekwoning, een hoekappartement met veel zonlicht. En er komt centraal tussen de twee gebouwen een nieuwe inkom, als een doorsteek ook voor de buurtbewoners.”

