19°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Kort­rijks woon­blok uit de jaren zes­tig krijgt twee­de leven

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Het opvallende groene sociale woningblok aan Het Plein in Kortrijk krijgt straks een andere kleur. De architecten die de sociale huisvestingsmaatschappij en de Vlaamse Bouwmeester uitkozen maken er ook twee aparte gebouwen van met focus op de trage weggebruiker via een doorsteek.

Het ontwerp van twee Brusselse architecten haalde het van bijna zestig andere ontwerpen. Het gebouw uit de jaren zestig voldoet niet meer aan de hedendaagse normen. De structuur van het gebouw blijft behouden, maar hier komen bijna energieneutrale wooneenheden. In 2029 zullen de eerste bewoners hun intrek nemen, kostprijs van het project: zo'n acht miljoen euro. Maxime Czvek, Czvek Rigby: “We hebben er eigenlijk voor gekozen om het bestaande gebouw op te splitsen en twee adressen te maken hier aan het Plein, twee bouwvolumes waarbij alle appartementen meer woonkwaliteiten krijgen. Zo krijgen ze allemaal een hoekwoning, een hoekappartement met veel zonlicht. En er komt centraal tussen de twee gebouwen een nieuwe inkom, als een doorsteek ook voor de buurtbewoners.”

Plannen kortrijk 2
Plannen kortrijk 1

Kobe Van Praet, VERS.A: “Het is een uniek project omdat het gaat om de reconversie van een bestaand gebouw. We herbekijken het helemaal. Vandaag zitten er 70 units in, wij gaan naar 42 woningen. Het is eigenlijk bijna een soort exemplarisch project waarbij we van een bestaand gebouw vertrekken en het volgens de hedendaagse normen helemaal gaan upgraden.”

Redactie
Immo

Meest gelezen

Hulpdiensten ambulance 112
Nieuws

Elfjarige jongen ernstig gewond nadat hij wordt aangereden door een auto
2025-09-10 - 316_PRES_ramkrakersmeulebeke.mp4 - QycBvvZJx_3.jpg
Nieuws

Motorzaak voor vierde keer beroofd: dit keer zijn daders gevat
Collage wendy
Nieuws
Update

Prins Laurent erkent zoon Wendy Van Wanten als zijn zoon

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Huur woning belga

West-Vlaanderen is goedkoopste provincie om woning te huren
Appartement kust 0

Vastgoedmarkt aan kust veert op, prijzen dalen
2023-04-06 00:00:00 - Knokke verbiedt uitstekende V-vormige immoborden

Huis in West-Vlaanderen voor het eerst goedkoper dan in Limburg
2023-04-06 00:00:00 - Knokke verbiedt uitstekende V-vormige immoborden

Immokantoren mogen opnieuw 'verhuurd' of 'verkocht' stickers gebruiken in Knokke
Zeezicht1

Definitief groen licht voor ruim 100 luxeappartementen in Hardelot
2019-05-21 00:00:00 - Renovatie appartementsgebouwen Drie Hofsteden klaar

Eén op de acht Vlaamse gemeenten telt meer appartementen dan huizen
Aanmelden