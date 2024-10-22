Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Het opvallende groene sociale woningblok aan Het Plein in Kortrijk krijgt straks een andere kleur. De architecten die de sociale huisvestingsmaatschappij en de Vlaamse Bouwmeester uitkozen maken er ook twee aparte gebouwen van met focus op de trage weggebruiker via een doorsteek.
Het ontwerp van twee Brusselse architecten haalde het van bijna zestig andere ontwerpen. Het gebouw uit de jaren zestig voldoet niet meer aan de hedendaagse normen. De structuur van het gebouw blijft behouden, maar hier komen bijna energieneutrale wooneenheden. In 2029 zullen de eerste bewoners hun intrek nemen, kostprijs van het project: zo'n acht miljoen euro. Maxime Czvek, Czvek Rigby: “We hebben er eigenlijk voor gekozen om het bestaande gebouw op te splitsen en twee adressen te maken hier aan het Plein, twee bouwvolumes waarbij alle appartementen meer woonkwaliteiten krijgen. Zo krijgen ze allemaal een hoekwoning, een hoekappartement met veel zonlicht. En er komt centraal tussen de twee gebouwen een nieuwe inkom, als een doorsteek ook voor de buurtbewoners.”
Kobe Van Praet, VERS.A: “Het is een uniek project omdat het gaat om de reconversie van een bestaand gebouw. We herbekijken het helemaal. Vandaag zitten er 70 units in, wij gaan naar 42 woningen. Het is eigenlijk bijna een soort exemplarisch project waarbij we van een bestaand gebouw vertrekken en het volgens de hedendaagse normen helemaal gaan upgraden.”