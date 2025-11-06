17°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Leeg­staand win­kel­com­plex in Brug­ge maakt plaats voor wijk met 108 appartementen

© Vastgoedgroep Degroote

Een vastgoedontwikkelaar heeft een omgevingsvergunning gekregen voor de bouw van een woonproject op de site Fort Lapin in Brugge. Het verouderde winkelcomplex op de site gaat straks tegen de vlakte.

Brugge kent de vergunning toe voor de bouw van meer dan honderd wooneenheden. Bijna een derde zijn sociale appartementen, daar drong het stadsbestuur op aan. Er komt ook wat handelsruimte. De bouwvolumes komen rond een groen binnengebied, parkeren gebeurt ondergronds. Het project moet de wijk nabij de Warandebrug opwaarderen. Bedoeling is dat de sloop na de zomer start en dat dan volgend voorjaar de bouw kan starten.

Sloophamer voor winkelcomplex Fort Lapin in Brugge: plannen voor appartementen
Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Immo

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden