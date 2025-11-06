Een vastgoedontwikkelaar heeft een omgevingsvergunning gekregen voor de bouw van een woonproject op de site Fort Lapin in Brugge. Het verouderde winkelcomplex op de site gaat straks tegen de vlakte.
Brugge kent de vergunning toe voor de bouw van meer dan honderd wooneenheden. Bijna een derde zijn sociale appartementen, daar drong het stadsbestuur op aan. Er komt ook wat handelsruimte. De bouwvolumes komen rond een groen binnengebied, parkeren gebeurt ondergronds. Het project moet de wijk nabij de Warandebrug opwaarderen. Bedoeling is dat de sloop na de zomer start en dat dan volgend voorjaar de bouw kan starten.
© Vastgoedgroep Degroote
Kate Baert