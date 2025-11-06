Brugge kent de vergunning toe voor de bouw van meer dan honderd wooneenheden. Bijna een derde zijn sociale appartementen, daar drong het stadsbestuur op aan. Er komt ook wat handelsruimte. De bouwvolumes komen rond een groen binnengebied, parkeren gebeurt ondergronds. Het project moet de wijk nabij de Warandebrug opwaarderen. Bedoeling is dat de sloop na de zomer start en dat dan volgend voorjaar de bouw kan starten.