Fort Lapin ligt langs de Brugse Ring, niet ver van de Warandebrug. Nu zijn er nog enkele winkels actief maar de meeste panden staan leeg. Een vastgoedgroep uit Oostende wil hier de komende jaren 108 appartementen bouwen, verdeeld over vier gebouwen.

Er komt ook een grote ondergrondse parking. Momenteel loopt een openbaar onderzoek. De sloop zou na de zomer van volgend jaar kunnen starten.