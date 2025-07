Wat appartementen betreft, blijft Limburg wel de goedkoopste provincie, met een gemiddelde prijs van 257.006 euro (+0,2 procent). West-Vlaanderen, dat door de vastgoedmarkt aan de kust juist de hoogste prijzen kende, verloor dan weer zijn koppositie aan Vlaams-Brabant.

Volgens Van Opstal is er sprake van een correctie op de markt van de kustappartementen, waardoor de gemiddelde prijzen in West-Vlaanderen terugvielen met bijna 6 procent tot 289.729 euro. "Na een enorme piek in de transacties in de nasleep van de coronapandemie - die veel groter was aan de kust dan in de rest van Vlaanderen - worden er nu minder kustappartementen verkocht en zijn dat doorgaans ook de minder dure appartementen."