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Knokke-Heist

Bij­na 300 hui­zen en appar­te­men­ten boven het mil­joen ver­kocht in Knokke-Heist

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In Knokke-Heist zijn vorig jaar bijna 300 huizen en appartementen boven het miljoen verkocht. Dat is ruim 10 procent meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit een analyse van de cijfers van de FOD Economie en van een  immobiliënkantoor uit Knokke-Heist.

Eén op de zeven van alle miljoenenpanden die vorig jaar verkocht werden lagen in Knokke-Heist. De meeste verkopen zitten tussen het miljoen en de 2 miljoen. Maar er waren ook uitschieters bij van 10 miljoen. Julie Hemelaer, Liv'immo - Christies International Real Estate Belgium: “Uiteraard is het grootste gedeelte nog altijd tussen de één en de twee miljoen euro. Maar er zijn toch heel wat transacties geweest boven de 10 miljoen euro. Dat zijn toch serieuze bedragen.”

Brugge op 2, Kortrijk op 3

Vroeger waren panden boven het miljoen de uitzondering. Nu worden er meer meer verkocht. Dat komt door de algemene prijsstijging. Het is ook een veilige manier van beleggen. De meeste kopers zijn Belgen en tweedeverblijvers. "Als we gaan kijken naar de laatste 20 jaar zien we dat vastgoed hier een stabiele waarde heeft. Eigenlijk constant is gestegen in prijs. Het is een zekere belegging en mensen hebben tegelijk het genot ervan, samen met de familie."

Brugge is de tweede West-Vlaamse miljoenengemeente in onze provincie. Daar zijn 50 panden boven het miljoen verkocht. Kortrijk staat met 24 huizen en appartementen op nummer 3.

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Nathalie Dewulf

nathalie.dewulf@focus-wtv.be

Nathalie Dewulf
Immo

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