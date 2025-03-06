Er is een einde gekomen aan de jarenlange daling van het aantal woningverkopen aan de kust. Tijdens de eerste helft van dit jaar werden er bijna 13 procent meer verkopen geregistreerd. De gemiddelde prijs van een kustappartement daalde tot bijna 307.000 euro. Dat blijkt uit cijfers van Fednot, de federatie van het notariaat.
De vastgoedmarkt aan de kust had het de voorbije jaren moeilijk, na een "vastgoedtsunami" tijdens de coronajaren 2020 en 2021. De jaren nadien werden er tijdens de eerste jaarhelft dalingen vastgesteld van afgerond 15, 23 en 6 procent.
Die tendens werd dit jaar omgekeerd. "In de eerste zes maanden van dit jaar was er voor de eerste keer sinds lang opnieuw een stijging van het aantal verkopen: +12,7 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2024", zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be.
Meer verkoop bij dalende prijzen
Het aantal verkopen zat in alle kustgemeenten in de lift, met De Panne (+29,4 procent) en Zeebrugge (+24,5 procent) als uitschieters. De helft van de kopers waren vijftigplussers. En net geen 90 procent kwam uit Vlaanderen.
Wat de prijzen betreft, werd er een daling vastgesteld. De gemiddelde prijs voor een appartement klokte af op 306.813 euro, 7,6 procent minder dan het jaargemiddelde van 2024. De prijzen variëren van gemiddeld 198.445 euro in Westende tot 696.405 euro in Knokke-Heist. Voor een appartement op de dijk werd gemiddeld 370.683 euro neergeteld (-13,2 procent).
Nuance
Notaris Van Opstal nuanceert de daling. Zo waren er in 2023 en 2024 redelijk sterke prijsstijgingen. En de notarissenwoordvoerder merkt op dat er meestal meer appartementen en ook meer duurdere appartementen worden verkocht in het tweede semester. "Het jaargemiddelde van 2025 zal dus wellicht wat dichter liggen bij de prijs die in de afgelopen jaren courant was", klinkt het.