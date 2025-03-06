

De vastgoedmarkt aan de kust had het de voorbije jaren moeilijk, na een "vastgoedtsunami" tijdens de coronajaren 2020 en 2021. De jaren nadien werden er tijdens de eerste jaarhelft dalingen vastgesteld van afgerond 15, 23 en 6 procent.

Die tendens werd dit jaar omgekeerd. "In de eerste zes maanden van dit jaar was er voor de eerste keer sinds lang opnieuw een stijging van het aantal verkopen: +12,7 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2024", zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be.