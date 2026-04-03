Van januari tot en met maart zijn de meeste appartementen verkocht in West-Vlaanderen. Dat blijkt uit de vastgoedbarometer. Volgens notaris Bart Van Opstal speelt de oorlogsdreiging daar een rol in. "Het kustfenomeen speelt een stukje mee, dat is wanneer mensen wat moeilijkheden vinden om naar het buitenland vliegtuigreizen te maken, denk maar aan de vluchten naar het Midden-Oosten of vluchten naar Azië. Dan zie je dat het kustvastgoed wat gemakkelijker in het vizier komt en er meer transacties plaatsvinden. Dat verklaart waarom je die extra toename gehad hebt van aantal verkopen van appartementen, specifiek in West-Vlaanderen."

Beperkte prijsstijging en jonge kopers

Terwijl blijven de prijsstijgingen beperkt. "De prijzen in West-Vlaanderen stijgen wel wat, maar niet meer dan de inflatie", vertelt Van Opstal verder. "Waar je vorig jaar een periode gehad hebt van hoge prijsstijgingen, zie je dat die stijging nog altijd verder wordt gezet in dit jaar, maar dat de stijging minder groot is dan vorig jaar. Dus een gematigde stijging."

Ook opvallend is dat West-Vlaanderen veel jonge kopers telt: een op de tien kopers van een huis is jonger dan 25 jaar. "West-Vlaanderen was altijd al iets goedkoper, dat spreekt natuurlijk jongeren extra aan. Jongeren vandaag de dag hebben het niet gemakkelijk om vastgoed te kopen, dus ze zijn heel prijsbewust. Ze zoeken echt uit waar het goedkoopst vastgoed kan gekocht worden. Voor een stukje zit dat wat woningen betreft nog in West-Vlaanderen. Ze zijn niet meer de allergoedkoopste, maar het blijft toch nog altijd op een schappelijker niveau in vergelijking met andere provincies."