Het totale ziekteverzuim (afwezigheid op het werk door ziekte, red.) in de provincie bedraagt 8,9 procent, wat lager is dan het nationale gemiddelde van 10,3 procent. Meer dan 10 procent van alle werkdagen in de privésector gaat dus verloren door ziekte. Dat is opnieuw een stijging tegenover 2023.

“Hoe groter de organisatie, hoe groter het risico. Op zes jaar tijd zien we het totale verzuim in de privésector stijgen van 8,4 procent naar 10,3 procent. De kost is aanzienlijk. Het gaat om miljoenen verloren werkdagen en dat is in het nadeel van de individuele werknemer, de werkgever en de ganse maatschappij”, concludeert Katleen Jacobs van SD Worx.