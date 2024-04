De Global Mercy ligt momenteel aangemeerd in Sierre Leone, Afrika. Operatieverpleegkundige Freya uit Kortrijk is één van de 600 vrijwilligers aan boord. Normaal werkt ze in het O.L.V van Lourdes Ziekenhuis in Waregem. Freya Bernaert: “De operaties die aan boord gebeuren zijn eigenlijk ongezien in elk thuisland. Bovendien werk je in een team met verschillende mensen uit verschillende continenten. Ik ben er eigenlijk vrij zeker van dat de mensen hier open-minded zijn en erg verdraagzaam. Dat is de sleutel tot een goeie samenwerking in het operatiekwartier.”