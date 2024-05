Voor Oostende ziet Vlaanderen verschillende mogelijke oplossingen. "Een van de opties is ook daar de havengeul openlaten. Maar ook in Oostende is het onbegonnen werk om alles in de voorhaven te verhogen", aldus Coussée. Een andere optie is de bouw van een stormvloedkering. "Ook dat is niet haalbaar, omdat de havengeul veel te breed is." Tot slot is ook de bouw van een sluis volgens Voka West-Vlaanderen geen optie. "Tijdens de bouwwerken zou de haven niet bereikbaar zijn. Dat is dus niet haalbaar."

In plaats daarvan stelt Voka West-Vlaanderen voor om beide havens uit te breiden richting zee. "Dan kunnen de bedrijven verhuizen naar het zeewaartse gedeelte terwijl er bijvoorbeeld sluizen worden gebouwd tegen stormen en de stijgende zeespiegel. Zo worden bedrijven niet gehinderd door de jarenlange werken", zegt Coussée.