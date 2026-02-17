Eén van de blikvangers is een drijvend offshore testplatform dat in een windpark op de Belgische Noordzee zal worden ingezet. "Bedrijven en kennisinstellingen zullen er onder meer materiaaltesten, corrosietesten en testen met offshore energiesystemen uitvoeren in reële omstandigheden op zee", zegt POM-voorzitter Jean de Bethune.

Daarnaast is er ook een geavanceerde meet- en monitoringsboei aangekocht. Die verzamelt gegevens over weers- en zeeomstandigheden en kan ook dienen als ondersteuning voor drones op zee.

