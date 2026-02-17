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POM West-Vlaanderen investeert 8,7 miljoen euro in nieuwe innovatie-infrastructuur voor de blauwe economie. In de haven van Oostende werden woensdag onder meer een offshore testplatform, een meetboei en nieuwe drones voorgesteld in aanwezigheid van minister van Noordzee Annelies Verlinden.
Met de investeringen willen POM West-Vlaanderen en de federale overheid bedrijven en kennisinstellingen meer mogelijkheden geven om innovatieve technologieën in realistische omstandigheden op zee te testen.
Drijvend testplatform
Eén van de blikvangers is een drijvend offshore testplatform dat in een windpark op de Belgische Noordzee zal worden ingezet. "Bedrijven en kennisinstellingen zullen er onder meer materiaaltesten, corrosietesten en testen met offshore energiesystemen uitvoeren in reële omstandigheden op zee", zegt POM-voorzitter Jean de Bethune.
Daarnaast is er ook een geavanceerde meet- en monitoringsboei aangekocht. Die verzamelt gegevens over weers- en zeeomstandigheden en kan ook dienen als ondersteuning voor drones op zee.
"Met deze investeringen versterken we de infrastructuur die nodig is om nieuwe technologieën sneller te ontwikkelen, te testen en toe te passen."
Het investeringsprogramma omvat ook uitbreidingen van bestaande innovatieprojecten in Oostende, zoals Blue Accelerator, Drone Dock, Bluebridge en trainingshub The Reef. Volgens POM versterken de investeringen de positie van West-Vlaanderen als centrum voor maritieme innovatie en blauwe economie.