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De Kust

Ankers, vlieg­tuig­on­der­de­len en vis­sers­boot: nu al record­aan­tal mel­din­gen van vond­sten in Noordzee

Voorbeeld vondst

Vondst van een anker in juni 2026 (bron: website gouverneur Decaluwé)

In de eerste helft van dit jaar zijn al twaalf archeologische vondsten gemeld in het Belgische deel van de Noordzee. Dat zijn er nu al vier keer meer dan in heel vorig jaar. De stijging is volgens provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) te verklaren door het bodemonderzoek voor de aanleg van de elektriciteitskabel naar het Prinses Elisabeth Eiland.

In de eerste zes maanden van dit jaar werden twaalf vondsten gemeld in de Belgische territoriale wateren van de Noordzee. Dat blijkt uit een antwoord van gouverneur Carl Decaluwé op een vraag van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

"Alle vondsten van dit jaar houden verband met het lopende bodemonderzoek in opdracht van Elia voor de aanleg van het onderzeese kabeltraject naar het Prinses Elisabeth Eiland", zegt Himpe.

19de eeuwse vissersboot

Het gaat vooral om afzonderlijke objecten, waaronder negen ankers en twee losse onderdelen van een vliegtuig. Daarnaast werden ook de resten ontdekt van een houten garnaalvissersboot voor de haven van Blankenberge, vermoedelijk uit de negentiende eeuw.

"Door het lopende bodemonderzoek zou 2026 wel eens een recordjaar kunnen worden qua aantal vondstmeldingen."

Kurt Himpe, provincieraadslid

Vorig jaar werden in totaal drie vondsten gemeld. Sinds de registratie in 2014 zijn er nu 63 meldingen gebeurd. "Door het lopende bodemonderzoek zou 2026 wel eens een recordjaar kunnen worden qua aantal vondstmeldingen", aldus Himpe.

Wie cultureel erfgoed of een wrak ontdekt in de Belgische maritieme zone, is verplicht dat te melden aan de gouverneur van West-Vlaanderen. Vondsten op het strand moeten gemeld worden aan het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Noordzee Energie-eiland

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