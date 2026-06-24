In de eerste zes maanden van dit jaar werden twaalf vondsten gemeld in de Belgische territoriale wateren van de Noordzee. Dat blijkt uit een antwoord van gouverneur Carl Decaluwé op een vraag van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

"Alle vondsten van dit jaar houden verband met het lopende bodemonderzoek in opdracht van Elia voor de aanleg van het onderzeese kabeltraject naar het Prinses Elisabeth Eiland", zegt Himpe.