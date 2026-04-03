Noterman heeft al decennialang ervaring in logistiek en havenwerking. Sinds zijn aanstelling als CEO ad interim schreef hij een strategisch plan uit voor de haven dat hij nu zal toepassen als CEO.

Eric Noterman is 59 jaar en startte zijn loopbaan op de Lange Vaart. Al snel kwam hij terecht in de maritieme sector waar hij werkte bij Katoen Natie, DP World en Van Moer Groep. Daardoor is hij bekend met de werking van Belgische havens. Sinds 2006 bekleedde hij CEO-functies in diverse maritieme en logistieke bedrijven.



Voorganger Dirk Declerck was zeven jaar baas van de haven.