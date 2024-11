“Snelheid is voor kwalitatieve gezondheidszorg van groot belang”, zegt Caroline Gheysen, directeur Innovatie, beleidsinformatie en netwerken bij Jan Yperman Ziekenhuis. “Met deze technologie kunnen we patiënten in de Westhoek sneller én duurzamer helpen. Waar dringende bloedstalen nu vaak per taxi vervoerd worden, bieden drones op termijn een sneller én goedkoper alternatief. Dankzij federale subsidies hebben we dit project kostenefficiënt kunnen uitvoeren. We zijn trots dat we deze wereldprimeur in de Westhoek kunnen verwezenlijken.”