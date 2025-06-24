16°C
Lichtervelde

Pri­meur: ther­mo­dro­ne spoort ener­gie­ver­lies van wonin­gen op in Lichtervelde

In Lichtervelde heeft intercommunale WVI voor het eerst een thermodrone ingezet om warmteverlies bij woningen in kaart te brengen. De warmtebeelden moeten inwoners bewust maken van mogelijke energielekken en hen aanzetten tot renovatie.

Thermo drone 3

WVI heeft in Lichtervelde een primeur: een drone die met een warmtecamera energieverlies aan gevels en daken zichtbaar maakt. De intercommunale wil zo inwoners gericht informeren en begeleiden bij renovatiemaatregelen.

Volgens codirecteur Ann Tack (WVI) is het visuele aspect daarbij cruciaal. “Mensen geloven pas echt in de noodzaak van energierenovatie als ze het kunnen zien. Met de thermodrone tonen we letterlijk waar warmte ontsnapt.”

De dronevluchten sluiten aan op het bestaande Mobiel Energiehuis,
waarmee WVI al wijken bezoekt voor renovatieadvies. Beide initiatieven
worden waar mogelijk gecombineerd: de drone brengt warmteverlies in
beeld, het Mobiel Energiehuis helpt bewoners om dat verlies aan te
pakken.

Thermo drone 2

Warmtebeelden inkijken

Ook in Lichtervelde zijn ze enthousiast. “Als lokaal bestuur willen we onze inwoners alle kansen geven om energie te besparen,” zegt schepen van milieu en duurzaamheid Steven Bogaert. “Dat WVI net hier de primeur geeft aan deze innovatieve aanpak, past perfect bij onze ambitie.”

Bewoners van wie de woning werd gefilmd, kunnen de warmtebeelden inkijken tijdens een thermoloketmoment. Daarnaast kunnen ze beroep doen op een renovatieadviseur die thuis praktisch advies geeft en helpt bij premies, offertes en opvolging. “Zo wordt sensibilisering echt omgezet in resultaat,” aldus schepen van communicatie Els Kindt.

De inzet van de thermodrone past binnen het Europees Interreg NWE-project SCEPA, dat de strijd tegen energiearmoede ondersteunt. Tack besluit: “We brengen de dienstverlening van het Energiehuis letterlijk tot bij de mensen en helpen hen meteen met concrete oplossingen.”

Thermo drone 4
Redactie
Energie Drone WVI

