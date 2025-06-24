WVI heeft in Lichtervelde een primeur: een drone die met een warmtecamera energieverlies aan gevels en daken zichtbaar maakt. De intercommunale wil zo inwoners gericht informeren en begeleiden bij renovatiemaatregelen.

Volgens codirecteur Ann Tack (WVI) is het visuele aspect daarbij cruciaal. “Mensen geloven pas echt in de noodzaak van energierenovatie als ze het kunnen zien. Met de thermodrone tonen we letterlijk waar warmte ontsnapt.”

De dronevluchten sluiten aan op het bestaande Mobiel Energiehuis,

waarmee WVI al wijken bezoekt voor renovatieadvies. Beide initiatieven

worden waar mogelijk gecombineerd: de drone brengt warmteverlies in

beeld, het Mobiel Energiehuis helpt bewoners om dat verlies aan te

pakken.