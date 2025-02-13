Het project is een initiatief van offshore-windspeler JERA Nex bp, in samenwerking met internationale partners. Het tankstation maakt deel uit van het Europese ISHY-programma, dat inzet op hybride en waterstoftechnologie voor scheepvaart en havens.

Tijdens de demonstratiefase in 2025 zal het waterstoftankstation vooral één waterstofschip bevoorraden: de Hydrocat 48 van Windcat. De installatie kan echter meerdere schepen per dag bedienen. De groene waterstof wordt aangeleverd door Lhyfe en geproduceerd uit hernieuwbare energie in Frankrijk en Duitsland.

“Door in dit soort projecten te investeren, versnellen we de verschuiving naar schonere offshore-activiteiten,” zegt Kristof Verlinden, Head of Global O&M bij JERA Nex bp. “We tonen hiermee dat duurzaamheid en prestaties hand in hand kunnen gaan.”