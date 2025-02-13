In de haven van Oostende is een nieuw waterstoftankstation officieel in gebruik genomen. De installatie moet schepen die actief zijn in de offshore windindustrie helpen om schoner te varen en zo de CO₂-uitstoot aanzienlijk te verlagen.
Het project is een initiatief van offshore-windspeler JERA Nex bp, in samenwerking met internationale partners. Het tankstation maakt deel uit van het Europese ISHY-programma, dat inzet op hybride en waterstoftechnologie voor scheepvaart en havens.
Tijdens de demonstratiefase in 2025 zal het waterstoftankstation vooral één waterstofschip bevoorraden: de Hydrocat 48 van Windcat. De installatie kan echter meerdere schepen per dag bedienen. De groene waterstof wordt aangeleverd door Lhyfe en geproduceerd uit hernieuwbare energie in Frankrijk en Duitsland.
“Door in dit soort projecten te investeren, versnellen we de verschuiving naar schonere offshore-activiteiten,” zegt Kristof Verlinden, Head of Global O&M bij JERA Nex bp. “We tonen hiermee dat duurzaamheid en prestaties hand in hand kunnen gaan.”
Oostende wil voortouw nemen bij vergroening in maritieme sector
Ook Stad Oostende benadrukt het belang van de nieuwe faciliteit.
“Dit station versterkt onze ambitie om het voortouw te nemen in de vergroening van de maritieme sector,” zegt Charlotte Verkeyn, eerste schepen van Oostende. “We bouwen aan een haven die klaar is voor de toekomst.”
Het station werd ontwikkeld met steun van meer dan tien industriële en academische partners, en met coördinatie van de Haven van Oostende. JERA Nex bp is al jaren actief in de regio, onder meer via de exploitatie van offshore-windparken zoals Belwind.
Ter gelegenheid van de opening werden ook sectorpartners, kennisinstellingen en lokale scholen uitgenodigd voor rondleidingen en workshops rond windenergie.