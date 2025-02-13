16°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Nieuw water­stof­tank­sta­ti­on in Oos­ten­de moet mari­tie­me sec­tor vergroenen

Waterstoftankstation Oostende 1

In de haven van Oostende is een nieuw waterstoftankstation officieel in gebruik genomen. De installatie moet schepen die actief zijn in de offshore windindustrie helpen om schoner te varen en zo de CO₂-uitstoot aanzienlijk te verlagen.

Het project is een initiatief van offshore-windspeler JERA Nex bp, in samenwerking met internationale partners. Het tankstation maakt deel uit van het Europese ISHY-programma, dat inzet op hybride en waterstoftechnologie voor scheepvaart en havens.

Tijdens de demonstratiefase in 2025 zal het waterstoftankstation vooral één waterstofschip bevoorraden: de Hydrocat 48 van Windcat. De installatie kan echter meerdere schepen per dag bedienen. De groene waterstof wordt aangeleverd door Lhyfe en geproduceerd uit hernieuwbare energie in Frankrijk en Duitsland.

“Door in dit soort projecten te investeren, versnellen we de verschuiving naar schonere offshore-activiteiten,” zegt Kristof Verlinden, Head of Global O&M bij JERA Nex bp. “We tonen hiermee dat duurzaamheid en prestaties hand in hand kunnen gaan.”

Oostende wil voortouw nemen bij vergroening in maritieme sector

Ook Stad Oostende benadrukt het belang van de nieuwe faciliteit.

“Dit station versterkt onze ambitie om het voortouw te nemen in de vergroening van de maritieme sector,” zegt Charlotte Verkeyn, eerste schepen van Oostende. “We bouwen aan een haven die klaar is voor de toekomst.”

Het station werd ontwikkeld met steun van meer dan tien industriële en academische partners, en met coördinatie van de Haven van Oostende. JERA Nex bp is al jaren actief in de regio, onder meer via de exploitatie van offshore-windparken zoals Belwind.

Ter gelegenheid van de opening werden ook sectorpartners, kennisinstellingen en lokale scholen uitgenodigd voor rondleidingen en workshops rond windenergie.

Waterstoftankstation Oostende 2
Redactie
Energie Alternatieve energie

Meest gelezen

Ramkraak Ieper
Nieuws

Honderden laptops gestolen bij ramkraak in Ieper
Batopin Cashautomaat
Nieuws

Negen nieuwe geldautomaten op komst in West-Vlaanderen
Staking Clarebout
Nieuws

500 euro per persoon of meer: werknemers Clarebout Potatoes krijgen hun premie dan toch gestort

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Ventilus infovergadering zedelgem

Grote bezorgdheid van inwoners bij infomarkt over Ventilus in Zedelgem
Thermo drone 1

Primeur: thermodrone spoort energieverlies van woningen op in Lichtervelde
Energie proviron

Chemiebedrijven verbruiken fors minder dankzij innovatie en soepelere regels
Energie eiland

Regering stelt beslissing over energie-eiland enkele weken uit
energiemanager

Howest wint dubbel bij prestigieuze wedstrijd "Energiemanager van het Jaar"
BRUSK5

Museumgebouw BRUSK krijgt innovatieve 'zonnepanelen'
Aanmelden