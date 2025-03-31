Druk bij brandstofhandelaars: olie- en gasprijzen pieken door oorlog in Midden-Oosten
De oorlog in het Midden-Oosten zullen ook wij voelen, want de gas- en olieprijzen stijgen nu al fors. Daarom slaan veel particulieren nog snel stookolie in.
Brandstofhandelaar Kristof Vandenbroucke van het West-Vlaamse familiebedrijf PMO krijgt de ene aanvraag na de andere. Het is dan ook erg druk voor zijn brandstofleveranciers.
"Het is zeer druk. Laat ons zeggen dat al onze chauffeurs volle bak aan het rijden zijn en ze zijn op de hoogte dat het een drukke week of drukke dagen zullen worden. Iedereen die brandstof nodig heeft, is het nu diesel of mazout, die wil zich informeren wat de prijs nu is en vraagt eigenlijk of ze nu snel moeten kopen of dat het al te laat is", zegt Kristof Vandenbroucke van brandstofhandel PMO.
Toelevering in gevaar
Door de oorlog in het Midden-Oosten is de toelevering van olie en gas in gevaar, onder meer omdat een belangrijke doorgang op het water is geblokkeerd.
"We zitten daar met veel olielanden in de buurt. We zitten met Iran, Oman, Koeweit, Saoedi-Arabië, dat zijn allemaal olie-exporterende landen dus dat heeft heel veel invloed op het aanbod van olie in de wereld."