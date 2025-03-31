Brandstofhandelaar Kristof Vandenbroucke van het West-Vlaamse familiebedrijf PMO krijgt de ene aanvraag na de andere. Het is dan ook erg druk voor zijn brandstofleveranciers.

"Het is zeer druk. Laat ons zeggen dat al onze chauffeurs volle bak aan het rijden zijn en ze zijn op de hoogte dat het een drukke week of drukke dagen zullen worden. Iedereen die brandstof nodig heeft, is het nu diesel of mazout, die wil zich informeren wat de prijs nu is en vraagt eigenlijk of ze nu snel moeten kopen of dat het al te laat is", zegt Kristof Vandenbroucke van brandstofhandel PMO.