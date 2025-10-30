Ook mogelijke effecten op de gezondheid baren zorgen. De bezoekers kregen daarover nauwelijks duidelijkheid. “Boven ons dak lopen al zes draden, en er komen er nog zes bij,” vertelt een omwonende. “Onder de grond steken helpt volgens mij ook niet. Het is onoplosbaar.”

Een andere man blijft zich zorgen maken na de ziekte van zijn echtgenote. “We letten nu meer op de straling. Ik kwam kijken of er iets veranderd was, maar dat is niet zo. We weten één ding zeker: hij komt er.”

Toch klinkt er ook berusting. “Ik heb een stukje land waar een kabel over loopt. Ik zou er niet graag wonen,” zegt een bezoeker. Een oudere man maakt zich dan weer weinig zorgen: “Mijn tijd is gepasseerd. Mijn schoonzoon zal zijn plan moeten trekken.”