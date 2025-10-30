Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Meer dan honderd inwoners van Zedelgem hebben gisteravond uitleg gekregen over Ventilus, de nieuwe hoogspanningslijn die elektriciteit van de windmolenparken op zee naar het binnenland moet transporteren. Veel bezoekers blijven met vragen zitten over compensaties en mogelijke gezondheidsrisico’s.
Netbeheerder Elia is gestart met een reeks infomarkten in gemeenten langs het geplande Ventilus-tracé. In Zedelgem legden experts uit waar de lijn bovengronds en ondergronds zal lopen. De belangstelling was groot, maar ook de ongerustheid.
Veel bewoners vrezen voor waardeverlies van hun woning. “De achterkant van mijn woning staat op 85 meter,” zegt een buurtbewoner. “We zouden vijf procent van de geschatte waarde kunnen krijgen, maar is dat belastingvrij? Als dat niet zo is, blijft er weinig over.”
Vragen over gezondheid
Ook mogelijke effecten op de gezondheid baren zorgen. De bezoekers kregen daarover nauwelijks duidelijkheid. “Boven ons dak lopen al zes draden, en er komen er nog zes bij,” vertelt een omwonende. “Onder de grond steken helpt volgens mij ook niet. Het is onoplosbaar.”
Een andere man blijft zich zorgen maken na de ziekte van zijn echtgenote. “We letten nu meer op de straling. Ik kwam kijken of er iets veranderd was, maar dat is niet zo. We weten één ding zeker: hij komt er.”
Toch klinkt er ook berusting. “Ik heb een stukje land waar een kabel over loopt. Ik zou er niet graag wonen,” zegt een bezoeker. Een oudere man maakt zich dan weer weinig zorgen: “Mijn tijd is gepasseerd. Mijn schoonzoon zal zijn plan moeten trekken.”
De infomarkten trekken de komende weken verder naar Deerlijk, Ardooie, Kachtem, Lichtervelde en Kuurne.