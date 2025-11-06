De gemeente Poperinge investeert verder in een groene toekomst met de bouw van twee middelgrote windmolens aan de stedelijke sportzone. Die zouden jaarlijks 32 ton aan CO2 moeten besparen. Tegen 30 april moeten de windmolens operationeel zijn.
Met de komst van deze nieuwe windmolens wil Poperinge haar energievoorziening verder verduurzamen en efficiënter maken. Eerder investeerde de gemeente al in zonnepanelen. De energie die daarmee opgewekt wordt, zal in de toekomst dan ook complementair zijn aan de energie van de windmolens.
"Dankzij deze koppeling kan groene energie die overdag wordt opgewekt meteen benut tijdens avond- en weekendactiviteiten", aldus Ben Desmyter , schepen van Openbare Werken.
De windmolens hebben elk een masthoogte van 25 meter. Ze zijn goed voor een elektriciteitsproductie van 164 MWh per jaar, goed voor een CO₂‑besparing van 32 ton.
De bouw van de windmolens begon op 9 februari en wordt gerealiseerd in samenwerking met het Vlaams Energiebedrijf (veb).