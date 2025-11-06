Met de komst van deze nieuwe windmolens wil Poperinge haar energievoorziening verder verduurzamen en efficiënter maken. Eerder investeerde de gemeente al in zonnepanelen. De energie die daarmee opgewekt wordt, zal in de toekomst dan ook complementair zijn aan de energie van de windmolens.

"Dankzij deze koppeling kan groene energie die overdag wordt opgewekt meteen benut tijdens avond- en weekendactiviteiten", aldus Ben Desmyter , schepen van Openbare Werken.