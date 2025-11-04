In theorie zou het bedrijfje Luxor One met haar sofwtareplatform Atlas een militaire basis kunnen beveiligen met onbemande geprogrammeerde drones. Simon Vervisch, zaakvoerder Luxor One: “Op dit moment is de grootste hindernis de luchtwetgeving. De wetgeving loopt hopeloos achter. Als je onbemande vluchten wilt uitvoeren waarbij men geen zicht heeft op de drone kan het tot acht maanden duren voor je aanvraag is goedgekeurd.”

Via AI kunnen deze jonge ondernemers met als uitvalsbasis campus Sanapolis in Damme bewegingen volgen en objecten tellen. “Eigenlijk kan de drone automatisch met onze software beelden analyseren en detecteren of er indringers zijn. De drone wordt zo intelligent dat hij de dreigingen zelf kan detecteren en zelf zal kunnen handelen op basis van wat die detecteert.”

