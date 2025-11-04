Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Zien van waar drones komen, hun bewegingen volgen en tellen hoeveel het er zijn, een nieuw bedrijfje in Damme heeft er de software voor. Het is hiermee één van de pioniers in ons land, maar de grote hindernis waar de start-up op botst is onze wetgeving. Volgens de pioniers holt die de technologie achterna.
In theorie zou het bedrijfje Luxor One met haar sofwtareplatform Atlas een militaire basis kunnen beveiligen met onbemande geprogrammeerde drones. Simon Vervisch, zaakvoerder Luxor One: “Op dit moment is de grootste hindernis de luchtwetgeving. De wetgeving loopt hopeloos achter. Als je onbemande vluchten wilt uitvoeren waarbij men geen zicht heeft op de drone kan het tot acht maanden duren voor je aanvraag is goedgekeurd.”
Via AI kunnen deze jonge ondernemers met als uitvalsbasis campus Sanapolis
in Damme bewegingen volgen en objecten tellen. “Eigenlijk kan de drone
automatisch met onze software beelden analyseren en detecteren of er
indringers zijn. De drone wordt zo intelligent dat hij de dreigingen
zelf kan detecteren en zelf zal kunnen handelen op basis van wat die
detecteert.”
Nieuw in België
Hun softwareplatform brengt de informatie van satelliet-drone- en camerabeelden samen en interpreteert die ook. Eigenlijk kan Luxor One zonder veel mankracht zorgen voor een veilig luchtruim. “Dit is momenteel nieuw in België. We hebben er nog geen weet van dat andere bedrijven hiermee bezig zijn. Wij kunnen meerdere databronnen combineren. Men kan eigenlijk de kennis die komt van bronnen gaan bundelen en van daaruit één enkel inzicht gaan genereren. Dat is heel belangrijk in deze tijden, als men geen tijd heeft om al die beelden te gaan bekijken.”