Nieuws
Oostende

VIDEO: Meer­de­re mel­din­gen van een dro­ne boven het cen­trum van Oostende

In Oostende zijn er woensdagavond tussen 18u50 en 19u30 meerdere meldingen gekomen van een grote drone die boven het stadscentrum cirkelde, ook boven de haven en de Oosteroever. Heel wat Oostendenaars hoorden en zagen de drone vliegen en informeerden de politie. De drone maakte betrekkelijk veel lawaai en vloog op een hoogte van ongeveer 100 meter in de lucht. De politie heeft een onderzoek geopend.

Onder meer de scheepvaartpolitie onderzoekt de zaak en trekt na of er eventueel officiële drone-overvluchten zijn geregistreerd op de momenten van de vreemde waarnemingen. Ook online zijn er heel wat meldingen van mensen die zich vragen stellen

