Filip Verhaeghe, CEO Sol.One
Het Brugse drone- en ruimtevaartbedrijf Sol.One wil volgend jaar naar de Franse beurs trekken. Het bedrijf werkt daarvoor samen met een Franse financiële groep om de beursgang op Euronext Paris in 2026 klaar te stomen door de werking en cijfers van het bedrijf te onderzoeken.
Sol.One maakt verschillende soorten drones, waaronder drones die lange afstanden kunnen vliegen. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf ook besturingssystemen en boordelektronica voor zowel bemande als onbemande vliegtuigen, die gebruikt worden in de burgerluchtvaart en de defensiesector. Het bedrijf wil de productie van drones op grote schaal uitbouwen in Vlaanderen en de rest van Europa. Het is de bedoeling om tegen 2026 zo'n 4.000 toestellen te leveren.
Versnelde productie
Om de financiering veilig te stellen die nodig is voor de uitbreiding van de droneproductie, trekt het bedrijf naar de beurs. "De geplande beursgang zal ons toelaten om de productie te versnellen en onze technologische capaciteiten te versterken", zegt CEO Filip Verhaeghe. "Zo kunnen we onze leidende positie in de Europese civiele en defensiedronemarkten verder uitbouwen."
Het onderzoek moet een volledig beeld geven van de activiteiten, technologie en financiële resultaten van Sol.One. Als alles positief verloopt en de marktomstandigheden gunstig zijn, wil het bedrijf in 2026 naar de beurs trekken.