Sol.One maakt verschillende soorten drones, waaronder drones die lange afstanden kunnen vliegen. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf ook besturingssystemen en boordelektronica voor zowel bemande als onbemande vliegtuigen, die gebruikt worden in de burgerluchtvaart en de defensiesector. Het bedrijf wil de productie van drones op grote schaal uitbouwen in Vlaanderen en de rest van Europa. Het is de bedoeling om tegen 2026 zo'n 4.000 toestellen te leveren.