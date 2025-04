De Saboteur is vier meter breed, vliegt op een hoogte van drie kilometer aan 120 km/u en wordt aangedreven door twee bromfietsmotoren. Hij stijgt op als een quadcopter, vliegt daarna horizontaal en heeft een bereik van 500 kilometer.

Aan boord is plaats voor een herlaadbare 70 mm-raket van de Franse wapenproducent Thales. “Als die lasergeleid is, kunnen we er Shahed-drones mee uit de lucht halen, of gronddoelen raken zoals tanks of brandstoftoevoer achter de linies”, zegt Verhaeghe.