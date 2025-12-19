De K-STER-onderwaterdrones dienen om mijnen te ontmantelen. De drones zijn na het neutraliseren van een mijn niet opnieuw inzetbaar.

In 2024 kreeg de Oostendse fabriek al een bestelling van 60 miljoen euro van het aankoopagentschap van de NAVO. Die drones waren voornamelijk bestemd voor de Belgische en Nederlandse zeemacht. De klanten voor de nieuwe bestelling worden niet bekendgemaakt, maar het gaat om "verschillende zeemachten", staat in een persbericht.