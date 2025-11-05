Defensieminister Theo Francken op werkbezoek bij Noordzee Drones in Zeebrugge
In de haven van Zeebrugge heeft minister van Defensie Theo Francken een nieuwe Belgische trainingsdrone uitgetest. Het toestel werd ontwikkeld door Noordzee Drones op vraag van Defensie.
De drone kreeg de naam ‘The Q One’, een knipoog naar de minister: je kan het ook lezen als 'Theo 01'. “Dat is origineel, best leuk. Nu heb ik een drone, ik kan daar perfect mee leven”, reageert Francken.
Volgens Noordzee Drones bestaat het toestel uitsluitend uit Belgische componenten. “Dat is strategisch belangrijk voor de veiligheid. Defensie gaf ons de parameters waaraan de drone moest voldoen”, zegt zaakvoerder Elwin Van Herck.
Defensie wil op korte termijn zo’n 800 militairen opleiden tot dronepiloot. “Dit is de toekomst van onze strijdkrachten. Iedereen moet dronepiloot worden”, aldus Francken. Noordzee Drones verdrievoudigt daarvoor het aantal cursisten in het opleidingscentrum.