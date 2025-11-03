De jongeren die voor de marine kiezen zullen hun dienstjaar in Sint-Kruis en Zeebrugge volbrengen. Het gaat dit eerste jaar om 50 plaatsen. Federaal parlementslid en Brugs N-VA-fractieleidster Maaike De Vreese ziet in het project een mooie kans: “De marine is voortdurend op zoek naar geschikte kandidaten”, zegt ze. “Met dit initiatief kunnen jongeren proeven van een carrière bij Defensie, en meer specifiek bij onze marine. Na het dienstjaar kunnen ze ervoor kiezen actief te blijven, als beroepsmilitair, tijdelijke kracht of reservist.”