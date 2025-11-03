Brieven voor vrijwillige legerdienst vallen vandaag in de bus: 50 jongeren naar marine in Zeebrugge
© Belga
Alle 17-jarigen in ons land ontvangen vanaf vandaag een brief van Defensie over een vrijwillig militair dienstjaar. Minister van Defensie Theo Francken (N-VA) hoopt zo jongeren warm te maken voor een toekomst bij het leger.
In totaal gaan bijna 149.000 brieven de deur uit: ruim 90.000 in het Nederlands, 56.000 in het Frans en bijna 1.000 in het Duits. “Vanaf vandaag vallen ze in de bus — let’s go!”, zegt minister van Defensie Theo Francken. Defensie hoopt zo 3.500 geïnteresseerden te bereiken en uiteindelijk 500 jongeren op te leiden die in september 2026 kunnen starten.
"Proeven van carrière bij Defensie"
De brieven nodigen de jongeren uit om zich in te schrijven voor een informatiesessie, waar ze meer uitleg krijgen over de vrijwillige militaire dienst. Die inschrijving is verplicht, vooraleer ze zich kunnen inschrijven voor de militaire opleiding zelf.
“Met dit initiatief kunnen jongeren proeven van een carrière bij Defensie, en meer specifiek bij onze marine."
De jongeren die voor de marine kiezen zullen hun dienstjaar in Sint-Kruis en Zeebrugge volbrengen. Het gaat dit eerste jaar om 50 plaatsen. Federaal parlementslid en Brugs N-VA-fractieleidster Maaike De Vreese ziet in het project een mooie kans: “De marine is voortdurend op zoek naar geschikte kandidaten”, zegt ze. “Met dit initiatief kunnen jongeren proeven van een carrière bij Defensie, en meer specifiek bij onze marine. Na het dienstjaar kunnen ze ervoor kiezen actief te blijven, als beroepsmilitair, tijdelijke kracht of reservist.”