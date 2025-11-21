Nieuwe motorfiets en drone voor politiezone Blankenberge-Zuienkerke
De politiezone Blankenberge-Zuienkerke investeert in een nieuwe motorfiets en een drone. De oude politiemotor, die nu 10 jaar in dienst is, is aan vervanging toe. Burgemeester Björn Prasse overhandigde vandaag de sleutel van de BMW R 1300 RT aan de politiezone. Vanaf 1 januari 2026 volgt er ook nog een drone die de politie dagelijks kan inzetten.
De aankoop van de drone noemt de politie "de start van een moderne dronewerking". De zone leidde intussen al meerdere medewerkers op tot dronepiloot. Zij zullen een belangrijke ondersteuning vormen in het onderzoeksproces van de politie, dankzij de multi-inzetbaarheid van de drones. Zo zal de drone onder meer gebruikt worden tijdens patrouilles op moeilijk bereikbare plekken, tijdens het zoeken naar vermiste personen of tijdens drukke evenementen.