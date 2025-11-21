De politiezone Blankenberge-Zuienkerke investeert in een nieuwe motorfiets en een drone. De oude politiemotor, die nu 10 jaar in dienst is, is aan vervanging toe. Burgemeester Björn Prasse overhandigde vandaag de sleutel van de BMW R 1300 RT aan de politiezone. Vanaf 1 januari 2026 volgt er ook nog een drone die de politie dagelijks kan inzetten.