7°C
Aanmelden
Nieuws
Blankenberge

Nieu­we motor­fiets en dro­ne voor poli­tie­zo­ne Blankenberge-Zuienkerke

Politiezone Blankenberge Zuienkerke Nieuwe motorfiets

De politiezone Blankenberge-Zuienkerke investeert in een nieuwe motorfiets en een drone. De oude politiemotor, die nu 10 jaar in dienst is, is aan vervanging toe. Burgemeester Björn Prasse overhandigde vandaag de sleutel van de BMW R 1300 RT aan de politiezone. Vanaf 1 januari 2026 volgt er ook nog een drone die de politie dagelijks kan inzetten.

De aankoop van de drone noemt de politie "de start van een moderne dronewerking". De zone leidde intussen al meerdere medewerkers op tot dronepiloot. Zij zullen een belangrijke ondersteuning vormen in het onderzoeksproces van de politie, dankzij de multi-inzetbaarheid van de drones. Zo zal de drone onder meer gebruikt worden tijdens patrouilles op moeilijk bereikbare plekken, tijdens het zoeken naar vermiste personen of tijdens drukke evenementen. 

Victor Peeters
Politiezone Blankenberge/Zuienkerke Drones

Meest gelezen

Brand4
Nieuws

VIDEO: Twee bewoners overleden bij zware brand in Waregem
Kettingbotsing E403
Nieuws

Kettingbotsing stuurt drukke ochtendspits helemaal in de war
Vkotorhout
Nieuws
Update

Moeizame ochtendspits op E403: lange file door kettingbotsing, ook ongeval op ander rijvak

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Vkotorhout
Update

Moeizame ochtendspits op E403: lange file door kettingbotsing, ook ongeval op ander rijvak
Schip - containers

Honderdtal schepen in de wachtrij door stakingsacties, beloodsing terug opgestart
Brug lauwe

Vergunning voor brug tussen Wevelgem en Lauwe
Unwrap

Xbox Game Camp Belgium gelanceerd tijdens gaming- en technologieconferentie Unwrap in Kortrijk
ANPR cameras

Hooglede plaatst slimme camera's tegen doorgaand zwaar verkeer
Ringweg diksmuide

Derde deel Ring rond Diksmuide geopend
Aanmelden