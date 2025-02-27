16°C
Oost­kamps bedrijf City­me­sh: Wij had­den ver­dach­te dro­nes boven Els­en­born kun­nen onderscheppen”

Na de melding van verdachte drones boven het militair domein in Elsenborn, laat het Oostkampse technologiebedrijf Citymesh weten dat het die toestellen had kunnen opsporen én onderscheppen. Defensie tast voorlopig nog in het duister over de herkomst van de drones.

Het technologiebedrijf Citymesh uit Oostkamp beschikt over systemen die drones kunnen detecteren en lokaliseren. Met sensoren, onder meer op basis van geluid, kan het bedrijf niet alleen een drone waarnemen maar ook de piloot opsporen.

Op de marinebasis in Zeebrugge toonde Citymesh hoe hun technologie werkt. “We zouden in Elsenborn eerst de aanwezigheid van de drones kunnen vaststellen, en daarna meteen een eigen drone uitsturen om zowel het toestel als de piloot in kaart te brengen,” legt research manager Jens Buysse uit. 

Afschrikmiddel

“Dat kan ook een afschrikkend effect hebben, omdat men weet dat er meteen gereageerd kan worden,” zegt Buysse. 

Defensie heeft voorlopig geen informatie over wie achter de verdachte drones in Elsenborn zit.

