Het technologiebedrijf Citymesh uit Oostkamp beschikt over systemen die drones kunnen detecteren en lokaliseren. Met sensoren, onder meer op basis van geluid, kan het bedrijf niet alleen een drone waarnemen maar ook de piloot opsporen.

Op de marinebasis in Zeebrugge toonde Citymesh hoe hun technologie werkt. “We zouden in Elsenborn eerst de aanwezigheid van de drones kunnen vaststellen, en daarna meteen een eigen drone uitsturen om zowel het toestel als de piloot in kaart te brengen,” legt research manager Jens Buysse uit.

