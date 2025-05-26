Foto Politie Arro Ieper
In Zonnebeke is de onrustwekkende verdwijning van een minderjarige opgelost dankzij de drone van de politie. Dat laat Politie Arro Ieper weten op zijn Facebook-pagina.
Het droneteam van de politie werd ’s nachts opgeroepen bij de zoektocht naar een vermiste minderjarige.
“Er werd met man en macht gezocht, maar de omgeving, met onder andere maïsvelden, bemoeilijkte deze nachtelijke speurtocht. Het droneteam werd ingezet en kon via de lucht de jongeman opsporen.”
“Een goeie afloop dankzij de inzet van deze technologie en natuurlijk ook de talrijke collega's!”, zegt de politie op de Facebook-pagina.
