Het droneteam van de politie werd ’s nachts opgeroepen bij de zoektocht naar een vermiste minderjarige.

“Er werd met man en macht gezocht, maar de omgeving, met onder andere maïsvelden, bemoeilijkte deze nachtelijke speurtocht. Het droneteam werd ingezet en kon via de lucht de jongeman opsporen.”

“Een goeie afloop dankzij de inzet van deze technologie en natuurlijk ook de talrijke collega's!”, zegt de politie op de Facebook-pagina.