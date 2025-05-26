24°C
Aanmelden
Nieuws
Zonnebeke

Poli­tie­dro­ne helpt ver­mis­te min­der­ja­ri­ge opspo­ren in Zonnebeke

Drone politie zonnebeke

Foto Politie Arro Ieper

In Zonnebeke is de onrustwekkende verdwijning van een minderjarige opgelost dankzij de drone van de politie. Dat laat Politie Arro Ieper weten op zijn Facebook-pagina.

Het droneteam van de politie werd ’s nachts opgeroepen bij de zoektocht naar een vermiste minderjarige.

“Er werd met man en macht gezocht, maar de omgeving, met onder andere maïsvelden, bemoeilijkte deze nachtelijke speurtocht. Het droneteam werd ingezet en kon via de lucht de jongeman opsporen.”

“Een goeie afloop dankzij de inzet van deze technologie en natuurlijk ook de talrijke collega's!”, zegt de politie op de Facebook-pagina.

Redactie
Politie Drone Politiezone Arro Ieper

Meest gelezen

Politie
Nieuws
Update

Tragisch familiedrama: jongen (15) steekt oudere broer (17) tot 40 keer neer met mes
Bellewaerde
Nieuws

Houthulstenaar (33) sterft bij kraanongeval in Bellewaerde Park
Ongeval e17
Nieuws
Update

Twee ongevallen op E17 in Deerlijk: avondspits verloopt moeizaam

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Politie overlast knokke heist 1

Politie Knokke-Heist beleeft rustig eerste weekend met Nederlandse jongeren
Spookrijder 1
Update

Fransman (22) opgepakt in Gistel na achtervolging al spookrijdend op E40: politieagent gewond
Kuurne

Grootschalige politie-actie in Kuurne: parket geeft voorlopig geen commentaar
Politie riho

Politiezones regio Roeselare-Izegem-Ingelmunster-Wielsbeke smelten samen: 1ste fusie in West-Vlaanderen
korpschef yves rotty

Korpschef politiezone Brugge Yves Rotty (56) plots overleden
Actie tweewielers 1 lowres

22 fietsers in Brugge betrapt met gsm in de hand: 174 euro boete
Aanmelden