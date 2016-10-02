Noordzee Drones leidt binnenkort ook militairen op en krijgt bezoek van minister Crucke
Het bedrijf Noordzee Drones uit Zeebrugge gaat straks ook militairen opleiden om drones te besturen. Dat kondigen ze aan naar aanleiding van hun tiende verjaardag. Redenen genoeg voor een bezoek van federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Crucke. Eén van de uitdagingen blijft het wetgevend kader en de strijd tegen illegale drones. De regels zijn streng en veranderen voortdurend.
Noordzee Drones is tien jaar geleden opgericht door Koksijdenaar Elwin Van Herck, als goedkoper alternatief om luchtbeelden te maken, wat toen meestal met helikopters gebeurde. Tien jaar later zijn drones niet meer weg te denken. "Heel veel mensen gebruiken drones, in verschillende sectoren. Denk maar aan de bouw, landbouw, media... We vliegen nu nog binnen zichtbereik maar in de toekomst is dat buitenzichtbereik. We gaan pakjes vervoeren, bepaalde goederen vervoeren, mensen transporteren... We staan aan het prille begin van een revolutie", vertelt Van Herck.
Vanmiddag is federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Crucke te gast bij het bedrijf. Hij is onder indruk van de capaciteiten van een drone. "Als je die drone ziet, zie je dat we over de mobiliteit van de toekomst spreken. Het is belangrijk dat we op voorhand de regels maken zodat zoveel mogelijk mensen met een drone mogen vliegen, maar wel in een legaal kader."
Versterken
Noordzee Drones leerde al meer dan 5000 dronepiloten vliegen. Sinds kort is ook het Belgische leger klant, elk jaar zullen 400 militairen een drone-opleiding volgen. Sinds kort heeft Noordzee Drones ook een afdeling in Nederland. Ook in Zeebrugge wil het bedrijf zich versterken.
Noordzee Drones opent op Open Bedrijvendag (zondag 5 oktober) de deuren voor het grote publiek.