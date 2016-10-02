Noordzee Drones is tien jaar geleden opgericht door Koksijdenaar Elwin Van Herck, als goedkoper alternatief om luchtbeelden te maken, wat toen meestal met helikopters gebeurde. Tien jaar later zijn drones niet meer weg te denken. "Heel veel mensen gebruiken drones, in verschillende sectoren. Denk maar aan de bouw, landbouw, media... We vliegen nu nog binnen zichtbereik maar in de toekomst is dat buitenzichtbereik. We gaan pakjes vervoeren, bepaalde goederen vervoeren, mensen transporteren... We staan aan het prille begin van een revolutie", vertelt Van Herck.

Vanmiddag is federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Crucke te gast bij het bedrijf. Hij is onder indruk van de capaciteiten van een drone. "Als je die drone ziet, zie je dat we over de mobiliteit van de toekomst spreken. Het is belangrijk dat we op voorhand de regels maken zodat zoveel mogelijk mensen met een drone mogen vliegen, maar wel in een legaal kader."

